Решите задачу: Мама купила 4 пирожных.Расплачиваясь за них,она получила 600 р.сдачи.??сли бы мама купила 6 пирожных, то ей бы пришлось доплатить 600р. Сколько стоит одно пирожное?))

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Одно пирожное стоит х рублей. Мама купила 4 пирожных и получила сдачу 600 рублей. Всего денег было у мамы: 4х+600 рублей. Если бы мама купила 6 пирожных, то ей пришлось бы доплатить, т.е. 6х-600 рублей. Составим уравнение: 4х+600=6х-600 600+600=6х-4х 1200=2х х=1200:2 х=600 Ответ: 600 рублей стоит одно пирожное