В нашем распоряжении имеется изгородь длиной в 200м. Требуется огородить этой изго??одью участок земли в виде прямоугольника наибольшей площади.
Математика
В нашем распоряжении имеется изгородь длиной в 200м. Требуется огородить этой изго??одью участок земли в виде прямоугольника наибольшей площади.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200:4=50м одна сторона.Значит участок 50х50 = 2500м(квадратных) или 25 соток
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