В нашем распоряжении имеется изгородь длиной в 200м. Требуется огородить этой изго??одью участок земли в виде прямоугольника наибольшей площади.

Математика

В нашем распоряжении имеется изгородь длиной в 200м. Требуется огородить этой изго??одью участок земли в виде прямоугольника наибольшей площади.

Автор: Гость