345:15 в столбик 572:52 366:61 928:29 Все в столбик
Математика
345:15 в столбик 572:52 366:61 928:29 Все в столбик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
572 :52 =11 -52 11 52 - 52 0 366 : 61 = 6 - 366 6 0 928 : 29 = 32 - 87 32 58 - 58 0
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