Можно ли 7 телефонов соединить между собой попарно так чтобы каждый был соединен ровно с тремя другими

Математика
Можно ли 7 телефонов соединить между собой попарно так чтобы каждый был соединен ровно с тремя другими
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя.нечетное число получается.один телефон остаётся без пары
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