Сколько будет 2 делить на 1 целую 1000 125

Математика
Сколько будет 2 делить на 1 целую 1000 125
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Гость:
2: 1,1000125=1,81 получится
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