Помогите решить! пажалуйста
Математика
Помогите решить! пажалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7/12-2/12=5/12 2)5/12-1/4=5/12-3/12=2/12 3)1/3-1/30=10/30-1/30=9/30 4)9/30-2/15=9/30-4/30=5/30 5)2/12:5/30=2/12*30/5=60/60=1 Ответ:1
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