Помагите срочно! Пожалуйста!!!!!!!!!!!!! Надеюсь что именно ты мне паможешь!

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Помагите срочно! Пожалуйста!!!!!!!!!!!!! Надеюсь что именно ты мне паможешь!
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Автор: Гость
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Гость:
Стакан - пустой Мужчина - худой Ребенок - худой Журнал - тонкий
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