Найди модули чисел 15;-32;-22,6;-5 4/9 и 50 1/2. Ответы запиши в виде равенств.
Математика
Найди модули чисел 15;-32;-22,6;-5 4/9 и 50 1/2. Ответы запиши в виде равенств.
Ответ(ы) на вопрос:
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|15|=15 |-32|=32 |-22|=22 |6|=6 |-5|=5 |4/9|=4/9 |50|=50 |1/2|=1/2
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