10 пословиц с глаголом 2-л единственного числа.
Математика
10 пословиц с глаголом 2-л единственного числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Без смерти не умрешь. 2. Любовь зла-полюбишь и козла. 3. Лбом стены не прошибешь. 4. Насильно мил не будешь. 5. Раньше смерти не умрешь.
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