В коробке оказалось 8 бракованных лампочек, что составило 4% числа всех лампочек. с??олько ЦЕЛЫХ лампочек в коробке

Математика

В коробке оказалось 8 бракованных лампочек, что составило 4% числа всех лампочек. с??олько ЦЕЛЫХ лампочек в коробке

Автор: Гость