В коробке оказалось 8 бракованных лампочек, что составило 4% числа всех лампочек. с??олько ЦЕЛЫХ лампочек в коробке
Математика
В коробке оказалось 8 бракованных лампочек, что составило 4% числа всех лампочек. с??олько ЦЕЛЫХ лампочек в коробке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию: 8 - 4% х - 100% х=(8*100):4=200 (всего лампочек). Целых: 200-8=192. Ответ: 192
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