Вычислите: 3/124-5/589=
Математика
Вычислите: 3/124-5/589=
Ответ(ы) на вопрос:
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3/124-5/589=(57-20)/2356=37/2356 НОК ( 124; 589 ) = 2356
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