Если Петя отдаст 18 почтовых марок Коле и 10 марок Мите, то марок у всех троих станет поровну. Сколько марок у каждого из ребят, если всего у них 90 марок?
Математика
Если Петя отдаст 18 почтовых марок Коле и 10 марок Мите, то марок у всех троих станет поровну. Сколько марок у каждого из ребят, если всего у них 90 марок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДУМАЕМ - сначала сделаем поровну, потом вернем марки Пете. 1) 90 : 3 = 30 шт - это стало поровну. 2) П = 30+18+10 = 58 - у Пети было - ОТВЕТ 3) К = 30 - 18 = 12 - у Коли - ОТВЕТ 4) М = 30 - 10 = 20 - у Мити - ОТВЕТ Проверка 58+12+20 = 90 - правильно
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