Если Петя отдаст 18 почтовых марок Коле и 10 марок Мите, то марок у всех троих станет поровну. Сколько марок у каждого из ребят, если всего у них 90 марок?

Математика

Если Петя отдаст 18 почтовых марок Коле и 10 марок Мите, то марок у всех троих станет поровну. Сколько марок у каждого из ребят, если всего у них 90 марок?

Автор: Гость