В каком случае деление с остатком выполнено верно 58 : 9 = 5 (ост 13) ,58:9=6ост (4)

Математика
В каком случае деление с остатком выполнено верно 58 : 9 = 5 (ост 13) ,58:9=6ост (4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58:9=6 (ост4) это ВЕРНО так как остаток не должен превышать частного (частное в этом случае 6) Давай рассмотрим 1 пример: 58:9=5 (ост13) тут остаток 13 превышает частное 5 и это ОШИБКА
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