16 БАЛЛОВ! Записать электронную графическую конфигурацию 1) кальция 2) титана 3)Рубидия
Химия
16 БАЛЛОВ! Записать электронную графическую конфигурацию 1) кальция 2) титана 3)Рубидия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca ) ) ) ) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 8 8 2 Ti ) ) ) ) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 2 8 10 2 Rb ) ) ) ) ) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 2 8 18 8 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если Петя отдаст 18 почтовых марок Коле и 10 марок Мите, то марок у всех троих станет поровну. Сколько марок у каждого из ребят, если всего у них 9...
Окружающий мир
Математика
На полке стояло 16 банок апельсинового сока, а яблочного на 6 банок меньше. Сколько ??сего банок с соком стояло на полке?
Математика