16 БАЛЛОВ! Записать электронную графическую конфигурацию 1) кальция 2) титана 3)Рубидия

Химия
16 БАЛЛОВ! Записать электронную графическую конфигурацию 1) кальция 2) титана 3)Рубидия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca )  )  )  )     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2      2  8 8 2 Ti  )  )   )   )     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2     2  8 10 2  Rb )   )  )    )  )     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1      2  8 18  8  1                            
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