Помогите пожалуйста! формула же ax=Vx1-Vx0\t? У меня не получается посчитать

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Интервал от 20 до 25 секунд начальная скорость V0 = - 10 м/с конечная скорость V = 5 м/с время, за которое это произошло t = 5 с ускорение равно a = (V - V0) / t a = (5 + 10) / 5 = 3 м/с^2 верный график 4