Помогите пожалуйста! формула же ax=Vx1-Vx0\t? У меня не получается посчитать
Физика
Помогите пожалуйста! формула же ax=Vx1-Vx0\t? У меня не получается посчитать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интервал от 20 до 25 секунд начальная скорость V0 = - 10 м/с конечная скорость V = 5 м/с время, за которое это произошло t = 5 с ускорение равно a = (V - V0) / t a = (5 + 10) / 5 = 3 м/с^2 верный график 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Математика
Если Петя отдаст 18 почтовых марок Коле и 10 марок Мите, то марок у всех троих станет поровну. Сколько марок у каждого из ребят, если всего у них 9...
Окружающий мир