Помогите пожалуйста! формула же ax=Vx1-Vx0\t? У меня не получается посчитать

Физика
Помогите пожалуйста! формула же ax=Vx1-Vx0\t? У меня не получается посчитать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интервал от 20 до 25 секунд начальная скорость V0 = - 10 м/с конечная скорость V = 5 м/с время, за которое это произошло t = 5 с ускорение равно a = (V - V0) / t a = (5 + 10) / 5 = 3 м/с^2 верный график 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Які чинники сучасності зумовили швидкий розвиток Півдня США?
Ответить
Математика
В каком случае деление с остатком выполнено верно 58 : 9 = 5 (ост 13) ,58:9=6ост (4)
Ответить
Химия
16 БАЛЛОВ! Записать электронную графическую конфигурацию 1) кальция 2) титана 3)Рубидия
Ответить
Математика
Если Петя отдаст 18 почтовых марок Коле и 10 марок Мите, то марок у всех троих станет поровну. Сколько марок у каждого из ребят, если всего у них 9...
Ответить
Окружающий мир
Кого можно назвать героем В.О.В. характеристика
Ответить