Первым слоем эпидермиса являются ..?

Биология
Первым слоем эпидермиса являются ..?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роговой слой блестящий зернистый шиповатый базальный
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