Выделить корень в словах береза подберезовик
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Выделить корень в словах береза подберезовик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В обоих словах корень берёз
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