Выделить в словах приставку, корень, суффикс и окончание: 1 пылесос 2 переход 3 самолёт 4 полёт 5 выход 6 лесоруб
Русский язык
Выделить в словах приставку, корень, суффикс и окончание: 1 пылесос 2 переход 3 самолёт 4 полёт 5 выход 6 лесоруб
Ответ(ы):
Гость:
1)Пылесос=пыле,сос-корень;е-суффикс;окончание-нулевое. 2)Переход=ход-корень;пере-приставка;окончание-нулевое. 3)Самолет=сам,лет-корень;о-суффикс;окончание-нулевое. 4)Полет=лет-корень;по-приставка;окончание-нулевое. 5)Выход=ход-корень;вы-приставка;окончание-нулевое. 6)Лесоруб=лес,руб-корень;о-суффикс;окончание нулевое. (Просьба выбрать этот ответ лучшим за трудное усилие).
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