Как составит рассказ.сутрааняушлавшколу.

Гость: Гость:

С утра Аня ушла в школу, пока солнышко ласково светило. Аньке семь лет, но она уже очень умная. Идёт и видит, лают собаки. "Значит будет дождь" -подумала она. И не прогадала ,как только она зашла в школу дождь пошёл и не переставал капать. Шёл целый день. Ей так не хотелось выбегать из школы домой. Но уроки закончились, и дома Аню ждёт братик Коля. Да ещё и её зовёт лучший друг Саша... Аня любит с ним играть в школе. Ей казалось, что в городе что- то случилось. И вдруг над городом пролетел самолёт. Что же это было