Что значит выписать прилагательные вместе с теми существительными с которыми они согласуются

Русский язык
Что значит выписать прилагательные вместе с теми существительными с которыми они согласуются
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Гость:
Согласуются, значит одного падежа, рода, числа, а также если есть смысл.
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