Что значит выписать прилагательные вместе с теми существительными с которыми они согласуются
Русский язык
Что значит выписать прилагательные вместе с теми существительными с которыми они согласуются
Ответ(ы):
Гость:
Согласуются, значит одного падежа, рода, числа, а также если есть смысл.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Укажите номера верных утверждений.1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой прямой.2) Треугольник со ст...
Математика
От рулона обоев сначала отрезали 2м 7дм , а потом еще 18дм . в рулоне осталось 1м 6дм. с??олько дм обоев было в рулоне?