От рулона обоев сначала отрезали 2м 7дм , а потом еще 18дм . в рулоне осталось 1м 6дм. с??олько дм обоев было в рулоне?

Математика
От рулона обоев сначала отрезали 2м 7дм , а потом еще 18дм . в рулоне осталось 1м 6дм. с??олько дм обоев было в рулоне?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 м 7дм=27дм 27+18=48 (дм)отрезали от рулона 1 м 6 дм=16 дм 16+45=61  (дм) было в рулоне Ответ:61 дм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте когда так говорят? 1.Час добрый! 2.В час по чайной ложке. 3.По горячим следам. 4.Ходячая энциклопедия. 5.С легким паром! 6.На скорую р...
Ответить
Литература
Россия в стихах блока это
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста срочно написать сочинения на тему: разговор Тыбурция с отйом
Ответить
Русский язык
Орфограммы в слове свинцовые
Ответить
Русский язык
Найди лишнее слово: богатырь, богатый, богатство
Ответить