От рулона обоев сначала отрезали 2м 7дм , а потом еще 18дм . в рулоне осталось 1м 6дм. с??олько дм обоев было в рулоне?

Математика

От рулона обоев сначала отрезали 2м 7дм , а потом еще 18дм . в рулоне осталось 1м 6дм. с??олько дм обоев было в рулоне?

Автор: Гость