От рулона обоев сначала отрезали 2м 7дм , а потом еще 18дм . в рулоне осталось 1м 6дм. с??олько дм обоев было в рулоне?
Математика
От рулона обоев сначала отрезали 2м 7дм , а потом еще 18дм . в рулоне осталось 1м 6дм. с??олько дм обоев было в рулоне?
Ответ(ы):
Гость:
2 м 7дм=27дм 27+18=48 (дм)отрезали от рулона 1 м 6 дм=16 дм 16+45=61 (дм) было в рулоне Ответ:61 дм
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