Помогите пожалуйста срочно написать сочинения на тему: разговор Тыбурция с отйом

Гость: Гость:

Тыбурций принес украденную Васей куклу. Пришел сам, так как Вася не может нарушить слово данное Тыбурцию, не раскроет отцу тайну жизни семьи бедняков. Тыбурций рассказывает отцу о дружбе Васи и его детей. Судья поражен, он чувствует, что очень виноват перед сыном. В этот момент будто стена рухнула между ними, отец и сын почувствовали, что они близкие люди. Тыбурций сообщает, что Маруся умерла. Вася идет проститься с ней, отец передает деньги для Тыбурция и предостерегает его о том, что тому лучше скрыться из города