Помогите пожалуйста срочно написать сочинения на тему: разговор Тыбурция с отйом

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Помогите пожалуйста срочно написать сочинения на тему: разговор Тыбурция с отйом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тыбурций принес украденную Васей куклу.  Пришел сам, так как Вася не может нарушить слово данное Тыбурцию, не раскроет отцу тайну жизни семьи бедняков.  Тыбурций рассказывает отцу о дружбе Васи и его детей.  Судья поражен, он чувствует, что очень виноват перед сыном. В этот момент будто стена рухнула между ними, отец и сын почувствовали, что они близкие люди. Тыбурций сообщает, что Маруся умерла. Вася идет проститься с ней, отец передает деньги для Тыбурция и предостерегает его о том, что тому лучше скрыться из города
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