Сколько капель из ста впитываются в землю. 80,90,100,10?

Гость: Гость:

100 капель впитываютя в землю потому что при попадание влаги(капель воды) земля всё впитает точно через какоето время обьём может быть любой но есле земля в неограниченом количестве. вопшем 100 капель. сразу извинюсь за орфографические ошибки.