Сколько капель из ста впитываются в землю. 80,90,100,10?

Другие предметы
Сколько капель из ста впитываются в землю. 80,90,100,10?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
100 капель впитываютя в землю потому что при попадание влаги(капель воды) земля всё впитает точно через какоето время обьём может быть любой но есле земля в неограниченом количестве. вопшем 100 капель. сразу извинюсь за орфографические ошибки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Пожалуйста найдите все эпитеты в рассказе Бунина В деревне))
Ответить
Геометрия
Помогите , пожалуйста. Как найти острые углы прямоугольного треугольника зная его стороны: a=9 ,b=40, c=7 ?
Ответить
Английский язык
Помогите плес срочненько :)
Ответить
История
Як ви гадаєте , чи може один гетьман який діє виключно в своїх інтересах , загальму??ати процес розвитку країни , перекреслити зусиля гетьманів , я...
Ответить
Математика
Найдите интегралы от функций, содержащих тригонометрическое выражение. Помогит??, пожалуйста.
Ответить