Сколько капель из ста впитываются в землю. 80,90,100,10?
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Сколько капель из ста впитываются в землю. 80,90,100,10?
Ответ(ы):
Гость:
100 капель впитываютя в землю потому что при попадание влаги(капель воды) земля всё впитает точно через какоето время обьём может быть любой но есле земля в неограниченом количестве. вопшем 100 капель. сразу извинюсь за орфографические ошибки.
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