Найдите интегралы от функций, содержащих тригонометрическое выражение. Помогит??, пожалуйста.
Математика
Найдите интегралы от функций, содержащих тригонометрическое выражение. Помогит??, пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
1) производная sin2x=2cos2x = положим z=sin2x = свели к табличному интегралу = = =
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