Запишите словами простые и составные числительные. 1)600 г свинины без костей.2)с 2 столовыми ложками растительного масла.3)в 100 г сыра "Гауда". 4)без 40 г сливочного масла. помогите пожалуйста☺

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Запишите словами простые и составные числительные. 1)600 г свинины без костей.2)с 2 столовыми ложками растительного масла.3)в 100 г сыра "Гауда". 4)без 40 г сливочного масла. помогите пожалуйста☺

Автор: Гость