Значение слова атмосфера
Русский язык
Значение слова атмосфера
Ответ(ы):
Гость:
Атмосфера (переносн.) — окружающая обстановка, среда. Атмосфера - газообразная оболочка, окружающая небесное тело. Атмосфера (единица измерения) — внесистемная единица давления.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В первый день музей посетило 340 чел что в 2 раза меньше чем во второй день а в третий день на 276 человек больше чем в первый и второй день вместе...
Математика
Мама купила для Олега 15 тетрадий в клетку и широкую линейку и узкую линейку в Широ??ую линейку тетради в 7 раз больше чем в узкую сколько тетрадей...