Мама купила для Олега 15 тетрадий в клетку и широкую линейку и узкую линейку в Широ??ую линейку тетради в 7 раз больше чем в узкую сколько тетрадей каждого вида Купила мама

Математика
Мама купила для Олега 15 тетрадий в клетку и широкую линейку и узкую линейку в Широ??ую линейку тетради в 7 раз больше чем в узкую сколько тетрадей каждого вида Купила мама
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 тетрадь в узкую линейку  1*7=7 в широкую линейку 15-(7+1)=7 в клетку Ответ в клетку 7, в широкую линейку 7, в узкую линейку 1
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