Мама купила для Олега 15 тетрадий в клетку и широкую линейку и узкую линейку в Широ??ую линейку тетради в 7 раз больше чем в узкую сколько тетрадей каждого вида Купила мама

Математика

Мама купила для Олега 15 тетрадий в клетку и широкую линейку и узкую линейку в Широ??ую линейку тетради в 7 раз больше чем в узкую сколько тетрадей каждого вида Купила мама

Автор: Гость