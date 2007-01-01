Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, если сумма его внутренних углов вме??те с одним из внешних равна 23/2 Распишите, пожалуйста, срочно надо

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Сумма внутренних углов многоугольника равна: ∑α = 180*(n - 2) Внешний угол равен 180 - α. По заданию сумма внутренних углов вместе с одним из внешних равна 23 π/2 = 23*180 / 2 = 2070°. Без учёта внешнего угла число сторон ориентировочно равно: n = (2070/180) + 2 = 11,5 + 2 = 13,5. Целое число сторон будет 13 или 14. При n = 13 ∑α = 180*(13-2) = 1980 °. α = 180*(n - 2) / n = 180*(13-2) / 13 ≈ 152.3077 ° Внешний угол равен 180 - 152.3077 ≈ 27.69231 °. Заданная сумма углов равна 1980 + 27.69231 ≈ 2007.692 ° это меньше заданного значения. При n = 14 ∑α = 180*(14-2) = 2160 °. α = 180*(n - 2) / n = 180*(14-2) / 14 ≈ 154.2857 °. Внешний угол равен 180 - 154.2857 = 25.71429 1°. Заданная сумма углов равна 2160 + 25.71429 ≈ 2185.714 ° это больше заданного значения. Ответ: задача не имеет решения.