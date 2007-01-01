Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, если сумма его внутренних углов вме??те с одним из внешних равна 23/2 Распишите, пожалуйста, срочно надо

Математика
Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, если сумма его внутренних углов вме??те с одним из внешних равна 23/2 Распишите, пожалуйста, срочно надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сумма внутренних углов многоугольника равна: ∑α = 180*(n - 2) Внешний угол равен 180 - α. По заданию сумма внутренних углов вместе с одним из внешних равна 23 π/2 = 23*180 / 2 = 2070°. Без учёта внешнего угла число сторон ориентировочно равно: n = (2070/180) + 2 = 11,5 + 2 = 13,5. Целое число сторон будет 13 или 14. При n = 13  ∑α = 180*(13-2) =  1980 °. α = 180*(n - 2) / n  = 180*(13-2) / 13 ≈  152.3077 ° Внешний угол равен 180 -  152.3077  ≈  27.69231 °. Заданная сумма углов равна  1980 +  27.69231 ≈   2007.692 ° это меньше заданного значения. При n = 14  ∑α = 180*(14-2) =   2160 °. α = 180*(n - 2) / n  = 180*(14-2) / 14 ≈  154.2857 °.  Внешний угол равен 180 -  154.2857 =   25.71429 1°. Заданная сумма углов равна  2160 +   25.71429  ≈    2185.714 ° это больше заданного значения. Ответ: задача не имеет решения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Инфинитив to embrace to declare to shake to fight -поставить в прошедшее время -3-я форма глагола
Ответить
Українська мова
Cкласти опис iграшки-м"яч
Ответить
Математика
Больше миллиона в10раз на 10
Ответить
Право
Во что можно поиграть с младшим братом дома???
Ответить
Математика
Птицефабрика отправила в магазин 5040яиц,по 360 штук в каждом ящике,и 3600яиц,по 240 штук в каждом ящике.Сколько ящиков с яйцами получил магазин?
Ответить