Птицефабрика отправила в магазин 5040яиц,по 360 штук в каждом ящике,и 3600яиц,по 240 штук в каждом ящике.Сколько ящиков с яйцами получил магазин?
Математика
Птицефабрика отправила в магазин 5040яиц,по 360 штук в каждом ящике,и 3600яиц,по 240 штук в каждом ящике.Сколько ящиков с яйцами получил магазин?
Ответ(ы):
Гость:
1)5040:360=14(я) 2)3600:240=15(я) 3)14+15=29(я) ответ:29 ящиков всего
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