Птицефабрика отправила в магазин 5040яиц,по 360 штук в каждом ящике,и 3600яиц,по 240 штук в каждом ящике.Сколько ящиков с яйцами получил магазин?

Математика

Птицефабрика отправила в магазин 5040яиц,по 360 штук в каждом ящике,и 3600яиц,по 240 штук в каждом ящике.Сколько ящиков с яйцами получил магазин?

Автор: Гость