Пожалуйста перечислите героев балета спящая красавица
Музыка
Пожалуйста перечислите героев балета спящая красавица
Ответ(ы):
Гость:
Интродукция Адажио Фея искренности Фея цветущих колосьев Фея, рассыпающая хлебные крошки Фея — щебечущая канарейка Фея пылких, сильных страстей Фея Сирени Кода НО ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВАЯ СЦЕНА
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