Коля купил 10 тетрадей.ясколько он заплатил за покупку если одна тетрадь стоит 2 ру??ля

Математика

Коля купил 10 тетрадей.ясколько он заплатил за покупку если одна тетрадь стоит 2 ру??ля

Автор: Гость