Коля купил 10 тетрадей.ясколько он заплатил за покупку если одна тетрадь стоит 2 ру??ля
Математика
Коля купил 10 тетрадей.ясколько он заплатил за покупку если одна тетрадь стоит 2 ру??ля
Ответ(ы):
Гость:
2 рубля * 10 тетрадей = 20 рублей Ответ : 20 рублей
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