В цветочном магазине из двухсот гвоздик сделали букеты,по 5 цветков в каждом,а и75 роз по з розы в каждом. Сколько всего букетов сделали из роз и гвоздик?
Математика
В цветочном магазине из двухсот гвоздик сделали букеты,по 5 цветков в каждом,а и75 роз по з розы в каждом. Сколько всего букетов сделали из роз и гвоздик?
Ответ(ы):
Гость:
1) 200:5=40(б.) сделали из гвоздик. 2) 75:3=25(б.) сделали из роз. 3) 40+25=65(б.) Ответ: всего сделали 65 букетов.
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