В цветочном магазине из двухсот гвоздик сделали букеты,по 5 цветков в каждом,а и75 роз по з розы в каждом. Сколько всего букетов сделали из роз и гвоздик?

Математика

В цветочном магазине из двухсот гвоздик сделали букеты,по 5 цветков в каждом,а и75 роз по з розы в каждом. Сколько всего букетов сделали из роз и гвоздик?

Автор: Гость