В цветочном магазине из двухсот гвоздик сделали букеты,по 5 цветков в каждом,а и75 роз по з розы в каждом. Сколько всего букетов сделали из роз и гвоздик?

Математика
В цветочном магазине из двухсот гвоздик сделали букеты,по 5 цветков в каждом,а и75 роз по з розы в каждом. Сколько всего букетов сделали из роз и гвоздик?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 200:5=40(б.) сделали из гвоздик. 2) 75:3=25(б.) сделали из роз. 3) 40+25=65(б.) Ответ: всего сделали 65 букетов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При полном погружении в житкость на тело объёмом 5 дм в кубе действует выталкивающая сила 40 н какой может быть эта жидкость
Ответить
Английский язык
Номер 5 пожалуйста любое традиционное блюдо нашей страны
Ответить
Математика
Выбери величины и Вырази их в других единицах измерения Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток 6 часов планета Марс за 88 суток п...
Ответить
Математика
Реши задачу. Вычисли и запиши ответь. От одной автостанции по одному и тому же маршруту с интервалом в 1 ч отправились сначала автобус, затем легко...
Ответить
Русский язык
Прочитайте слова.А каких из них есть приставки в в каких нет?Сначало запишите слова без приставок,обозначте я каждом из них корень,затем запешите с...
Ответить