Прочитайте слова.А каких из них есть приставки в в каких нет?Сначало запишите слова без приставок,обозначте я каждом из них корень,затем запешите слова с приставками,обозначте я каждом из них корень....Пишу слова Позолотить,поз...
Русский язык
Прочитайте слова.А каких из них есть приставки в в каких нет?Сначало запишите слова без приставок,обозначте я каждом из них корень,затем запешите слова с приставками,обозначте я каждом из них корень....Пишу слова Позолотить,поздно,покрасить,прочее,избавит,изба, изменить,изюм,написать,Надежда,напиться,нарцисс.
Ответ(ы):
Гость:
С приставкой: Позолотить, покрасить, избрать, измерить, написать, избрать, напиться. Нет приставки: поздно, поляна, изба, изюм, надежда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Литература
История
Кто в народной песне похвалялся " мы веслом махнем - корабль возьмем, кистенем махнем -караван собьем?" 1турки 2 казаки степана разина 3стрельц...
Алгебра