Прочитайте слова.А каких из них есть приставки в в каких нет?Сначало запишите слова без приставок,обозначте я каждом из них корень,затем запешите слова с приставками,обозначте я каждом из них корень....Пишу слова Позолотить,поз...

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Прочитайте слова.А каких из них есть приставки в в каких нет?Сначало запишите слова без приставок,обозначте я каждом из них корень,затем запешите слова с приставками,обозначте я каждом из них корень....Пишу слова Позолотить,поздно,покрасить,прочее,избавит,изба, изменить,изюм,написать,Надежда,напиться,нарцисс.

Автор: Гость