Прочитайте слова.А каких из них есть приставки в в каких нет?Сначало запишите слова без приставок,обозначте я каждом из них корень,затем запешите слова с приставками,обозначте я каждом из них корень....Пишу слова Позолотить,поз...

Русский язык
Прочитайте слова.А каких из них есть приставки в в каких нет?Сначало запишите слова без приставок,обозначте я каждом из них корень,затем запешите слова с приставками,обозначте я каждом из них корень....Пишу слова Позолотить,поздно,покрасить,прочее,избавит,изба, изменить,изюм,написать,Надежда,напиться,нарцисс.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С приставкой: Позолотить, покрасить,  избрать, измерить, написать, избрать, напиться. Нет приставки: поздно, поляна, изба, изюм, надежда
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