Кто в народной песне похвалялся " мы веслом махнем - корабль возьмем, кистенем махнем -караван собьем?" 1турки 2 казаки степана разина 3стрельцы 4 войска "тушинского вора "
История
Кто в народной песне похвалялся " мы веслом махнем - корабль возьмем, кистенем махнем -караван собьем?" 1турки 2 казаки степана разина 3стрельцы 4 войска "тушинского вора "
Ответ(ы):
Гость:
1 -----------------------------------турки,оопс пардон -----------2 казаки степана разина ... цитату не приведу , т.к. текста у еня сейчас нет
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