B^12+b^3/b^9+1 при b= -0.5

Алгебра
B^12+b^3/b^9+1 при b= -0.5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) (-2ax^2y^3)^4=16*a^4*x^8*y^12;  2) (-0,3b^5cx^3)^9=-0,3^9*b^45*c^9*x^27;  3) (-3b^4y)^2 * 5by^8=45*b^9*y^10;  4) (-4a^2b^5) * (0,5ab^3)^3=-0.5*a^5*b^14;  5) (2 1/3x^2y^3)^4 *  (3/7x^5y^4)^4=x^28*y^28;  6) (-3 1/3k^3p^4)^3 * (- 0,3k^2p)^3=k^15*p^15. 
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