Как решить задачу- Из двух посёлков выехали одновременно навстречу два всадника. ??ервый ехал со скоростью 200/метров в минуту, а второй проезжал в минуту на 20 метров меньше.Всадники встретились через 50мин. Найди расстояние м...
Математика
Как решить задачу- Из двух посёлков выехали одновременно навстречу два всадника. ??ервый ехал со скоростью 200/метров в минуту, а второй проезжал в минуту на 20 метров меньше.Всадники встретились через 50мин. Найди расстояние между двумя поселками.
Ответ(ы):
Гость:
200-20=180(м/мин) скорость 2 всадника 200*50=10000 м =10 км 180*50=9000 м= 9 км 9+10= 19 км Ответ: 19 км расстояние между поселками.
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Математика