Как решить задачу- Из двух посёлков выехали одновременно навстречу два всадника. ??ервый ехал со скоростью 200/метров в минуту, а второй проезжал в минуту на 20 метров меньше.Всадники встретились через 50мин. Найди расстояние м...

Математика

Как решить задачу- Из двух посёлков выехали одновременно навстречу два всадника. ??ервый ехал со скоростью 200/метров в минуту, а второй проезжал в минуту на 20 метров меньше.Всадники встретились через 50мин. Найди расстояние между двумя поселками.

Автор: Гость