Помогите пожалуйста составить диалог на казахском языке на тему шаштараз

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста составить диалог на казахском языке на тему шаштараз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
- Hi Коля! Ал онда сен қысқы демалыста барамыз?- Сәлем Әлем. Мен ауылда әжеме барамын. Ал жаңа жыл тойлау үшін болады.- Ал, мен үйге болады. Бірақ біз күн сайын жүретін болады!- Сіз сондай-ақ ауылда қалай білесіз бе? Таза ауа, орман қар айналасында бар.- Мен қыста ұнайды. Ол сондықтан әдемі! - Привет, Коля! А куда ты поедешь на зимних каникулах? - Привет, Света. Я к бабушке поеду, в деревню. И новый год там отмечать буду. - А я дома буду. Но зато мы гулять каждый день будем! - А ты знаешь как в деревне хорошо? Там свежий воздух, лес снежный рядом. - Мне вообще зима нравится. Она такая красивая!
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