Какую массу воды надо налить в бассеин шириной 5 м и длиной 25 м , чтобы ее давление на дно стало равным 20кПа? учитывайте только давление , создоваемой водой
Физика
Какую массу воды надо налить в бассеин шириной 5 м и длиной 25 м , чтобы ее давление на дно стало равным 20кПа? учитывайте только давление , создоваемой водой
Ответ(ы):
Гость:
S = h * l = 5м * 25м = 125м - площадь бассейна F = m * g F = 25 кПа = 25 000 Па g = 10 н/кг m = F / g = 25 000 Па / 10 н/кг = 2500 кг Ответ: масса воды должна быть 2500 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Если можно с решением! Какой объем хлора (н.у.) потребуется для вытеснения всего и??да, содержащегося в 400 г раствора с массовой долей иодида...
Математика
Английский язык
Нужно правильное слово из букв в скобках составить. a ______(fulpleh) teacher. a________________(ciningastaf) documentary. a ________________...
Алгебра