Какую массу воды надо налить в бассеин шириной 5 м и длиной 25 м , чтобы ее давление на дно стало равным 20кПа? учитывайте только давление , создоваемой водой

Физика

Какую массу воды надо налить в бассеин шириной 5 м и длиной 25 м , чтобы ее давление на дно стало равным 20кПа? учитывайте только давление , создоваемой водой

Автор: Гость