Нужно правильное слово из букв в скобках составить. a ______(fulpleh) teacher. a________________(ciningastaf) documentary. a ________________(lintaribl) performance.

Английский язык

Нужно правильное слово из букв в скобках составить. a ______(fulpleh) teacher. a________________(ciningastaf) documentary. a ________________(lintaribl) performance.

Автор: Гость