Нужно правильное слово из букв в скобках составить. a ______(fulpleh) teacher. a________________(ciningastaf) documentary. a ________________(lintaribl) performance.
Английский язык
Нужно правильное слово из букв в скобках составить. a ______(fulpleh) teacher. a________________(ciningastaf) documentary. a ________________(lintaribl) performance.
Ответ(ы):
Гость:
A helpful teacher. a fascinating documantary. a brilliant performance.
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