Стоимость 4 мотков пряжи-5600 тг.Какова стоимость 12 таких же мотков пряжи?Составь и реши задачу,обратную данной.
Математика
Стоимость 4 мотков пряжи-5600 тг.Какова стоимость 12 таких же мотков пряжи?Составь и реши задачу,обратную данной.
Ответ(ы):
Гость:
1м.=5600:4=1400 тг. 12м.=1400*12=16800тг. Др. задача Стоимость 12 мотков пряжи равна 16800 тг. Какова стоимость 10 мотков пряжи? Решение: 16800:12*11=15400 тг. Ответ 15400 тенге.
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