Решите уровнение:а)-X=-3,7 б)-у=-12,5 в)|x|=6.

Математика
Решите уровнение:а)-X=-3,7 б)-у=-12,5 в)|x|=6.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-x=-3.7 x=3.7 -y=-12.5 y=12.5 /x/=6 x={6} -x={6}
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