Прочитай вопросы. Запиши ответы полными предложениями. Назови глаголы. На какие в??просы они отвечают? 1. Что делает учитель? 2. Что сделал портной? 3. Что будет делать столяр?

Русский язык

Прочитай вопросы. Запиши ответы полными предложениями. Назови глаголы. На какие в??просы они отвечают? 1. Что делает учитель? 2. Что сделал портной? 3. Что будет делать столяр?

Автор: Гость