В уравнении реакции Mg+o2=MgO коэффицент перед формулой сложного вещества равен
Химия
В уравнении реакции Mg+o2=MgO коэффицент перед формулой сложного вещества равен
Ответ(ы):
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2Mg+O2=2MgO MgO - оксид магния,сложное вещество. Коэффицент перед ним в уравнении равен 2
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