Что такое морское предложение
Литература
Что такое морское предложение
Ответ(ы):
Гость:
О море,например: "Большому кораблю-большое плавание".
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