Помогите разобрать слово миропонимание по составу.

Гость: Гость:

В Морфемно-орфографическом словаре Тихонова разбор этого слова такой: миропонимание: мир-о-поним-а-ни-е (после гласной Е=[й, э ] корень, соед. гласная, корень, суффикс, суффикс, окончание, основа: миропониманий- (Второй суф. не -ни-, а -ний-)