Помогите разобрать слово миропонимание по составу.
Русский язык
Помогите разобрать слово миропонимание по составу.
Ответ(ы):
Гость:
В Морфемно-орфографическом словаре Тихонова разбор этого слова такой: миропонимание: мир-о-поним-а-ни-е (после гласной Е=[й, э ] корень, соед. гласная, корень, суффикс, суффикс, окончание, основа: миропониманий- (Второй суф. не -ни-, а -ний-)
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