При первом прочтении этого стихотворения кадется

Литература
При первом прочтении этого стихотворения кадется
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что?? Можно полностью вопрос?
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