Ты умеешь управлять мыслями руки но по своему желанию ты можешь дебатировать е**** ??уки Ты умеешь управлять мышцами рук и ног по своему желанию ты можешь убивать и разгибать руки в локтевом суставе поднимать и опускать руки и ...

Окружающий мир

Ты умеешь управлять мыслями руки но по своему желанию ты можешь дебатировать е**** ??уки Ты умеешь управлять мышцами рук и ног по своему желанию ты можешь убивать и разгибать руки в локтевом суставе поднимать и опускать руки и ноги сжимать и разжимать пальцы рук и ног работать Какой мышцы не зависит от твоих желаний

Автор: Гость