Ты умеешь управлять мыслями руки но по своему желанию ты можешь дебатировать е**** ??уки Ты умеешь управлять мышцами рук и ног по своему желанию ты можешь убивать и разгибать руки в локтевом суставе поднимать и опускать руки и ...

Окружающий мир
Ты умеешь управлять мыслями руки но по своему желанию ты можешь дебатировать е**** ??уки Ты умеешь управлять мышцами рук и ног по своему желанию ты можешь убивать и разгибать руки в локтевом суставе поднимать и опускать руки и ноги сжимать и разжимать пальцы рук и ног работать Какой мышцы не зависит от твоих желаний
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сразу напишу всё что думаю. волосы( неважно где) коленом мозгом черепом кожей.
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