Расстояние между двумя городами 720 км.Из этих городов навстречу друг другу вышли одновременно два поезда 38км/ч и 52 км/ч.Через сколько часов поезда встретятся?

Математика
Расстояние между двумя городами 720 км.Из этих городов навстречу друг другу вышли одновременно два поезда 38км/ч и 52 км/ч.Через сколько часов поезда встретятся?
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Ответ(ы):
Гость:
720 : (38+52) = 8 (часов)
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