Расстояние между двумя городами 720 км.Из этих городов навстречу друг другу вышли одновременно два поезда 38км/ч и 52 км/ч.Через сколько часов поезда встретятся?

Математика

Расстояние между двумя городами 720 км.Из этих городов навстречу друг другу вышли одновременно два поезда 38км/ч и 52 км/ч.Через сколько часов поезда встретятся?

Автор: Гость