Упростить выражение (а+3)^2
Алгебра
Упростить выражение (а+3)^2
Ответ(ы):
Гость:
А^2+3a+b^2...........................................................
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