Если можно с решением! Какой объем хлора (н.у.) потребуется для вытеснения всего и??да, содержащегося в 400 г раствора с массовой долей иодида натрия 15 % (л): а) 1,12; б) 2,24; в) 4,48; г) 6,72
Химия
Если можно с решением! Какой объем хлора (н.у.) потребуется для вытеснения всего и??да, содержащегося в 400 г раствора с массовой долей иодида натрия 15 % (л): а) 1,12; б) 2,24; в) 4,48; г) 6,72
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m(p-pa NaI) = 400 г ω(NaI) = 15% = 0.15 V(Cl₂) - ? m(NaI) = 400 г*0,15 = 60 г M(NaI) = 150 г/моль 300 г 22,4 л 2NaI + Cl₂ = 2NaCl + I₂ 60 г ---- х л х = V(Cl₂) = 60 г*22,4 л/300 г = 4,48 л Ответ: в) 4,48 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Нужно правильное слово из букв в скобках составить. a ______(fulpleh) teacher. a________________(ciningastaf) documentary. a ________________...
Алгебра
Математика
Расстояние между двумя городами 720 км.Из этих городов навстречу друг другу вышли одновременно два поезда со скоростями 38км.ч и 52 км.ч. через ско...