Если можно с решением! Какой объем хлора (н.у.) потребуется для вытеснения всего и??да, содержащегося в 400 г раствора с массовой долей иодида натрия 15 % (л): а) 1,12; б) 2,24; в) 4,48; г) 6,72

Химия

Если можно с решением! Какой объем хлора (н.у.) потребуется для вытеснения всего и??да, содержащегося в 400 г раствора с массовой долей иодида натрия 15 % (л): а) 1,12; б) 2,24; в) 4,48; г) 6,72

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